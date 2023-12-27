Зеленський провів нараду через російський удар по Херсону

Український президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо російського удару по Херсону у вівторок 26 грудня.

Про це повідомив Зеленський у відеозверненні 27 грудня.

«Доповідь з приводу російського удару по Херсону вчора: на жаль, один працівник поліції загинув - лейтенант Ігор Місюня, Кіровоградське ГУНП. Мої співчуття рідним та близьким... Чотири людини постраждали, з них двоє — хлопці-поліцейські, всім надана необхідна допомога», — повідомив Зеленський.