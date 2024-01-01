Обстріл Білгорода: знищено офіцера слідчого комітету РФ, який раніше воював проти України — ГУР

У російському Білгороді 30 грудня 2023 року було знищено офіцера слідчого комітету РФ Михайла Конопіцина. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).



«Внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових об'єктах Росії ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у листопаді 2023 року загиблий працював у складі військового слідчого відділу слідчого комітету РФ.



У ГУР уточнили, що до цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.



Нагадаємо, вдень 30 грудня у Білгороді стався «приліт». Джерело «Української правди» у спецслужбах підкреслило, що Сили оборони відпрацювали по російських військових об'єктах Білгородської області, проте через «непрофесійні дії та сплановану провокацію» російської ППО уламки впали в центрі міста.



Станом на 8:30 31 грудня, загинули 24 особи, судмедексперти визначили, що є ще одна загибла дитина. Ще один поранений помер у лікарні, не приходячи до тями.