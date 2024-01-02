В Украину вернули юношу, которого россияне вывезли из Мариуполя

В Украину вернули юношу, которого вывезли из оккупированного Мариуполя российские захватчики в Москву. Об этом сообщает Минреинтеграции.

«В канун Нового года в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции обратился общественный деятель, который занимается возвращением детей, после чего Александру удалось вернуть. Сейчас он находится в Киеве», — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции обьяснили, что в апреле 2022 года. 17-летний Александр в составе группы, где насчитывался 31 ребенок, был вывезен из временно оккупированного Мариуполя под Москву. Большинство детей из группы были сиротами или лишенными родительской опеки.