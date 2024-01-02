В Україну повернули юнака, якого росіяни вивезли з Маріуполя

В Україну повернули юнака, якого вивезли з окупованого Маріуполя російські загарбники до Москви. Про це повідомляє Мінреінтеграція.

«Напередодні Нового року до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернувся громадський діяч, який займається поверненням дітей, після чого Олександру вдалося повернути. Зараз він знаходиться у Києві», - йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції пояснили, що у квітні 2022 року. 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, було вивезено з тимчасово окупованого Маріуполя під Москву. Більшість дітей із групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування.