Окупанти обстріляли Донеччину: трьох цивільних травмовано

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 2 січня, обстріляли населені пункти на Донеччині. Внаслідок атак троє мешканців регіону отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 2 січня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області: 2 в Авдіївці та 1 у Красногорівці», — написав він.



Крім того, за інформацією Філашкіна, вдалося встановити інформацію щодо 2 осіб, які загинули раніше у Часовому Яру, та 1 людини, яка була поранена раніше в Авдіївці.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1813 людей, ще 4453 — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, з найгарячішої точки України група «Білий ангел» евакуювала двох літніх подружжя та двох чоловіків у тяжкому стані.