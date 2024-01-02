Из Авдеевки «белым ангелам» удалось вывезти еще шесть человек, среди них тяжело травмированные

С самой горячей точки Украины группа «Белый ангел» эвакуировала двух пожилых супругов и двух мужчин в тяжелом состоянии, информирует телеграм-канал Национальной полиции.



«Дом семьи пенсионеров попал под обстрел, потолок упал на кровать. Люди не пострадали, теперь они находятся в безопасности», — отметили в Нацполиции.



Еще один человек сломал ногу, а добраться до больницы не мог. Сейчас пострадавший находится в медучреждении и получает необходимое лечение.



В результате авиаудара ранение получил местный житель. Он стекал кровью и мог погибнуть, оказав ему первую медицинскую помощь, полицейский экипаж быстро доставил раненого в местную больницу.



Медики также стабилизировали пострадавшего, чтобы правоохранители имели возможность довезти его в больницу.



Три человека находились в квартире на втором этаже, когда в многоэтажку попала управляемая авиабомба. Женщина чудом осталась жива, ее мать получила тяжелые ранения, а мужчина погиб.



Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 1 января, атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще три — травмированы.