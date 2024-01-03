В Курской области отключили свет и тепло: сообщают об обстреле подстанции

В РФ заявили об обстрелах Курской области, во время которых была повреждена подстанция. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По заявлению Старовойта, в Железногорском районе во время «воздушной атаки» была повреждена электроподстанция. По его словам, отключения света произошли в нескольких населенных пунктах.

Также он заявил, что в Железногорске из-за перепадов напряжения произошел порыв теплотрассы.

«Отопления нет в 17-ти многоквартирных домах 14 микрорайона. Последствия атаки устраняются», — написал губернатор.

Напомним, сегодня утром в российском Белгороде снова слышали взрывы и сирены, а губернатор заявил, что «ситуация напряженнная».