У Курській області відключили світло та тепло: повідомляють про обстріл підстанції

У РФ заявили про обстріл Курської області, під час якого було пошкоджено підстанцію. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За заявою Старовойта, у Залізногірському районі під час «повітряної атаки» було пошкоджено електропідстанцію. За його словами, відключення світла сталося у кількох населених пунктах.

Також він заявив, що у Желєзногорську через перепади напруги стався порив теплотраси.

«Опалення немає в 17-ти багатоквартирних будинках 14 мікрорайонів. Наслідки атаки усуваються», — написав губернатор.

Нагадаємо, сьогодні вранці у російському Білгороді знову чули вибухи та сирени, а губернатор заявив, що «ситуація напружена».