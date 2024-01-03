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Войска РФ ударили ракетами по Авдеевке: есть жертвы

03 января 2024, 14:18

Войска РФ ударили ракетами по Авдеевке: есть жертвы

Оккупанты ударили по Авдеевке. Фото: Вадим Филашкин Оккупанты ударили по Авдеевке. Фото: Вадим Филашкин

В результате сегодняшнего обстрела по Авдеевке Донецкой области один человек погиб, еще один – получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его информации, около 11:00 россияне выпустили по городу 4 ракеты и попали в жилую застройку.

«51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу», — написал он.

Напомним, в течение 2 января оккупационная армия РФ совершила 10 артиллерийских атак по гражданскому населению Донецкой области. В результате этого есть пострадавшие и значительные повреждения. 

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