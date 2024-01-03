Войска РФ ударили ракетами по Авдеевке: есть жертвы

Оккупанты ударили по Авдеевке. Фото: Вадим Филашкин

В результате сегодняшнего обстрела по Авдеевке Донецкой области один человек погиб, еще один – получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его информации, около 11:00 россияне выпустили по городу 4 ракеты и попали в жилую застройку.



«51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу», — написал он.



Напомним, в течение 2 января оккупационная армия РФ совершила 10 артиллерийских атак по гражданскому населению Донецкой области. В результате этого есть пострадавшие и значительные повреждения.