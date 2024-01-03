Війська РФ вдарили ракетами по Авдіївці: є жертви

Окупанти вдарили по Авдіївці. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу по Авдіївці Донецької області одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його інформацією, близько 11:00 росіяни випустили по місту 4 ракети і потрапили в житлову забудову.



«51-річний чоловік загинув на місці, 50-річну жінку з пораненнями доставлено до лікарні», — написав він.



Нагадаємо, протягом 2 січня окупаційна армія РФ здійснила 10 артилерійських атак по цивільному населенню Донецької області. Внаслідок цього є постраждалі та значні пошкодження.