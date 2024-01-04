Росіяни атакували на шести напрямках — Генштаб ЗСУ

Минулої доби, 3 січня, на фронті між українськими військовими та російськими окупантами сталося 58 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Зазначається, що на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили три атаки загарбників у районі Сіньківки та на схід від Петропавлівки Харківської області.

Водночас, на Бахмутському напрямку агресор наступав у Богданівки та Андріївки Донецької області. Відбито чотири атаки. Також продовжують бої на Авдіївському напрямі. Наші війська стримують супротивника, який бажає оточити Авдіївку.

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак у районах Північного, Первомайського та Невельського Донецької області», — йдеться у повідомленні.

На Мар'їнському напрямі ЗСУ продовжують утримувати агресора поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там учора вони відбили 14 атак.

На Запорізькому напрямку було спокійніше — біля Роботино Запорізької області відбили одну атаку.

На Херсонщині українські війська продовжують розширення плацдарму. Незважаючи на великі втрати, противник намагається вибити наших військових із позицій. Минулої доби окупанти здійснили 9 штурмових дій, але всі вони були відбиті.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що на Запорізькому напрямку в районі Вербового українські війська просунулися вперед, змусивши росіян залишити деякі позиції.