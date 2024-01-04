РФ обстріляла Красногорівку та Авдіївку: одна жінка загинула, ще одна травмована

Російська армія атакувала Красногорівку та Авдіївку Донецької області. Дві місцеві мешканки зазнали поранень. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Армія РФ завдала удару по Красногорівці. Від смертельного поранення у власному будинку загинула жінка 73 роки», — йдеться у повідомленні.





Зазначається, що уламок боєприпасу потрапив жінці у скроню.





Крім того, під вогонь потрапила і Авдіївка, росіяни атакували місто із РСЗВ «Град». Внаслідок обстрілу 55-річна жінка отримала осколкове поранення спини. Її госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, окупанти 4 січня обстріляли Мар'їнську громаду Донецької області. Відомо, що одна людина загинула, ще одна цивільна — поранена.