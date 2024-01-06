Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января

06 января 2024, 00:12

Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января

Политика

Вслед за «ЛНР» стало известно об ограничениях в работе мессенджера WhatsApp группировкой «ДНР». У людей остается все меньше возможностей не только получать объективную информацию о войне, но и элементарно общаться со своими родными.

В этом выпуске проекта «За гранью» говорим об ограничениях в работе WhatsApp, о том, что будет с украинскими номерами людей, живущих в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях под контролем РФ и о том почему «ЛНР» решила вернуть отключенный ранее мобильный интернет.

Общество

В захваченном Россией Северодонецке нет связи и действует комендантский час в вечернее время.

Группировка «ДНР» намерена выпустить медаль за захват Марьинки в Донецкой области. Как известно, город был полностью уничтожен в ходе его захвата российскими войсками. 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что российские войска якобы полностью заняли Марьинку.

Во временно оккупированном РФ Мариуполе захватчики отбирают зеюлю у жителей районов Гавани и Слободки, чтобы построить курорт. До начала полномасштабного вторжения Гавань и Слободка были застроены частными домами. Во время боевых действий этот район очень сильно пострадал. Однако РФ не занимается восстановлением частных домов, местные жители собственными силами и за собственные деньги их ремонтировали.

Родные военнопленных до сих пор ждут от Международного комитета Красного Креста точных списков лиц, которые в ночь теракта в Еленовке в 2022 году были там убиты и ранены.

Во временно оккупированном Донецке в этом году может появиться страховая компания из аннексированного Крыма, которая находится под санкциями Запада. Одно отделение уже зарегистрировано в Мариуполе, а в этом году планируется открытие в самом Донецке.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов пять человек получили ранения, повреждены 12 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины ранним утром нанесли удар по военной технике российских сил в Кировском районе оккупированного Донецка. Это следует из фотографий, которые опубликовал телеграм-канал Donetsk Live. «Новости Донбасса» геолоцировали место удара — оно находится на проезжей части по улице Петровского, соединяющей Петровский район и микрорайоном Текстильщик в Кировском районе Донецка. В сети также опубликовано видео мощного взрыва, который, как отмечается, «услышал весь Донецк». Судя по силе взрыва, взорвался автомобиль с боеприпасами. При этом в группировке «ДНР» сообщили про обстрел, умолчав, что удар наносился по военным целям.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
01:16
РФ обстреляла Покровск: есть разрушения и пострадавшие
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января
23:28
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
23:02
В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
21:46
Нет связи и комендантский час. В оккупированном Северодонецке рассказали об ограничениях
21:15
«ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки
21:02
Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт
19:56
В Горловке четыре человека ранены в результате обстрела, заявили оккупанты
13:50
На Донетчине оккупанты ударили по Мирнограду шестью ракетами, повреждены шахта и два админздания
12:55
ВСУ ударили по военной технике РФ в Донецке. «ДНР» лишь показала разбитые окна в домах
12:47
В Силах обороны прокомментировали результаты атаки на Севастополь
12:10
В ближайшие недели РФ может начать широкомасштабное наступление под Харьковом — The Telegraph
11:45
В Донецк и Луганск заходит страховая компания из Крыма, на которую наложены санкции Западом
11:25
Москва решила раздавать российское гражданство в обмен на службу в армии — ISW
10:20
Россияне атаковали дронами модульный городок под Бериславом, семь пострадавших
09:45
Российские военные продвинулись возле Авдеевки — ISW
08:15
В России заявили об атаке на Крым более 30 беспилотников
23:11
Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 января
23:02
РФ на оккупированных территориях хочет поставить на воинский учет всех 17-летних подростков
все новости
01:16
РФ обстреляла Покровск: есть разрушения и пострадавшие
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января
23:28
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
23:02
В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
22:24
Стефанчук: В Верховной Раде планируют создать комитет по вопросам НАТО
22:17
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
21:46
Нет связи и комендантский час. В оккупированном Северодонецке рассказали об ограничениях
21:15
«ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки
21:02
Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт
20:36
Украинцев призывают воздержаться от массовых купаний на Крещение
19:56
В Горловке четыре человека ранены в результате обстрела, заявили оккупанты
19:30
В Данию прибыли первые F-16 из Норвегии
18:07
Родные пленных до сих пор ждут от Красного Креста списков погибших и раненых украинских военных в Еленовке
17:34
Американский меценат Говард Баффет посетил Краматорск и лично выдавал жителям гуманитарные наборы
17:24
В Украине готовят масштабную реформу высшего образования
17:03
Российский беспилотник атаковал жилой дом в Никополе
16:54
В Мирнограде из-за обстрелов нет воды и частично света
15:58
В домах жителей Подмосковья из-за аномальных морозов лопаются батареи, в квартирах появился иней
15:44
В Украине работают 94 «пункта несокрушимости» на вокзалах
15:25
После обстрела РФ в шахте Мирнограда под землей все еще остаются 17 работников, есть большие разрушения
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела в Донецке. Фото: соцсети В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
05 января, 23:02
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ► «ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
05 января, 22:17
Марьинка в конце декабря 2023 года. Кадр из видео «ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки
05 января, 21:15
Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт
05 января, 21:02
В Белгородской области прошла спецоперация ССО. Фото: Кадр из видео ГУР провело спецоперацию в Белгородской области
05 января, 13:13
Последствия удара по технике ВС РФ в Донецке. Фото: Donetsk Live ВСУ ударили по военной технике РФ в Донецке. «ДНР» лишь показала разбитые окна в домах
05 января, 12:55

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама