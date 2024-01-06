Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января

Политика



Вслед за «ЛНР» стало известно об ограничениях в работе мессенджера WhatsApp группировкой «ДНР». У людей остается все меньше возможностей не только получать объективную информацию о войне, но и элементарно общаться со своими родными.



В этом выпуске проекта «За гранью» говорим об ограничениях в работе WhatsApp, о том, что будет с украинскими номерами людей, живущих в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях под контролем РФ и о том почему «ЛНР» решила вернуть отключенный ранее мобильный интернет.



Общество



В захваченном Россией Северодонецке нет связи и действует комендантский час в вечернее время.



Группировка «ДНР» намерена выпустить медаль за захват Марьинки в Донецкой области. Как известно, город был полностью уничтожен в ходе его захвата российскими войсками. 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что российские войска якобы полностью заняли Марьинку.



Во временно оккупированном РФ Мариуполе захватчики отбирают зеюлю у жителей районов Гавани и Слободки, чтобы построить курорт. До начала полномасштабного вторжения Гавань и Слободка были застроены частными домами. Во время боевых действий этот район очень сильно пострадал. Однако РФ не занимается восстановлением частных домов, местные жители собственными силами и за собственные деньги их ремонтировали.



Родные военнопленных до сих пор ждут от Международного комитета Красного Креста точных списков лиц, которые в ночь теракта в Еленовке в 2022 году были там убиты и ранены.



Во временно оккупированном Донецке в этом году может появиться страховая компания из аннексированного Крыма, которая находится под санкциями Запада. Одно отделение уже зарегистрировано в Мариуполе, а в этом году планируется открытие в самом Донецке.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов пять человек получили ранения, повреждены 12 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.



Вооруженные силы Украины ранним утром нанесли удар по военной технике российских сил в Кировском районе оккупированного Донецка. Это следует из фотографий, которые опубликовал телеграм-канал Donetsk Live. «Новости Донбасса» геолоцировали место удара — оно находится на проезжей части по улице Петровского, соединяющей Петровский район и микрорайоном Текстильщик в Кировском районе Донецка. В сети также опубликовано видео мощного взрыва, который, как отмечается, «услышал весь Донецк». Судя по силе взрыва, взорвался автомобиль с боеприпасами. При этом в группировке «ДНР» сообщили про обстрел, умолчав, что удар наносился по военным целям.



Новости Донбасса в видеоформате:

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