Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 січня

Політика



Після «ЛНР» стало відомо про обмеження в роботі месенджера WhatsApp угрупуванням «ДНР». У людей залишається все менше можливостей не лише отримувати об'єктивну інформацію про війну, а й просто спілкуватися зі своїми рідними.



У цьому випуску проекту «За гранню» говоримо про обмеження у роботі WhatsApp, про те, що буде з українськими номерами людей, які живуть у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях під контролем РФ і про те, чому «ЛНР» вирішила повернути відключений раніше мобільний Інтернет.



Суспільство



У захопленому Росією Сєвєродонецьку немає зв'язку і діє комендантська година у вечірній час.



Угруповання «ДНР» має намір випустити медаль за захоплення Мар'їнки на Донеччині. Як відомо, місто було повністю знищене під час його захоплення російськими військами. 25 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни Володимиру Путіну про те, що російські війська нібито повністю зайняли Мар'їнку.



У тимчасово окупованому РФ Маріуполі загарбники відбирають зеюлю у жителів районів Гавані та Слобідки, щоб збудувати курорт. До початку повномасштабного вторгнення Гавань та Слобідка були забудовані приватними будинками. Під час бойових дій цей район дуже постраждав. Однак РФ не займається відновленням приватних будинків, місцеві жителі власними силами і за власний кошт їх ремонтували.



Рідні військовополонених досі чекають від Міжнародного комітету Червоного Хреста точних списків осіб, які у ніч теракту в Оленівці у 2022 році там були вбиті та поранені.



У тимчасово окупованому Донецьку цього року може з'явитися страхова компанія з анексованого Криму під санкціями Заходу. Одне відділення вже зареєстроване у Маріуполі, а цього року планується відкриття у Донецьку.



Бойові дії



Збройні сили України рано-вранці завдали удару по військовій техніці російських сил у Кіровському районі окупованого Донецька. Це випливає із фотографій, які опублікував телеграм-канал Donetsk Live. «Новини Донбасу» геолокували місце удару — воно знаходиться на проїжджій частині вулицею Петровського, що сполучає Петрівський район та мікрорайоном Текстильник у Кіровському районі Донецька. У мережі також опубліковано відео потужного вибуху, який, як зазначається, "почув увесь Донецьк". Судячи з сили вибуху, вибухнув автомобіль із боєприпасами. При цьому в угрупуванні «ДНР» повідомили про обстріл, промовчавши, що удар завдавав військових цілей.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в результаті обстрілів п'ятеро людей отримали поранення, пошкоджено 12 житлових будинків та два об'єкти цивільної інфраструктури.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.