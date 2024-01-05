«ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки

Марьинка в конце декабря 2023 года. Кадр из видео

Группировка «ДНР» намерена выпустить медаль за захват Марьинки в Донецкой области. Об этом сообщил глава формирования Денис Пушилин.



По его словам, в «парламент ДНР» внесен «законопроект» об учреждении награды «За освобождение Марьинки».



Как известно, город был полностью уничтожен в ходе его захвата российскими войсками.

Так виглядає Мар'їнка. Відео виклали російські джерела pic.twitter.com/4VUwDXwShX — Новини Донбасу (@novostidnua) December 25, 2023

Ранее «ДНР» уже выпустила почтовую марку по случаю взятия руин Марьинки.



25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что российские войска якобы полностью заняли Марьинку.



Главком ВСУ Валерий Залужный 26 декабря сообщил, что украинские военные еще находятся на окраине Марьинки.