В окупованих містах Донеччини під час обстрілу загинули двоє людей

У Макіївці та у Горлівці, потрапивши під обстріл, загинули двоє мешканців. Про це написав голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Також, за словами очільника незаконного формування, поранення отримали дев'ять осіб: у Куйбишевському районі Донецька, у Червоногвардійському районі Макіївки, у Микитівському районі Горлівки.



Раніше повідомлялося, що тимчасово окуповані Росією Донецьк та Макіївка Донецької області потрапили під обстріл.



У Донецьку було зафіксовано роботу ППО РФ. Також стало відомо, що дві ракети HIMARS вдарили по вцілілому блоку готелю з військовими РФ у Кадіївці.