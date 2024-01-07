На Донетчине более 130 населенных пунктов остаются без света из-за атак оккупантов

В Донецкой области возникают проблемы с электроснабжением. Фото: ДТЭК.

В Донецкой области возникают проблемы с электроснабжением из-за ударов со стороны российских оккупантов. По состоянию на утро 7 января без света остаются 132 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«В результате обстрелов обесточивалось почти 26 тысяч точек учета. Остаются без напряжения в результате боевых действий 132 населенных пункта», — говорится в сообщении.



В свою очередь глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал жителей региона к ответственному потреблению электроэнергии.



«Пока энергосистема работает в штатном режиме — несмотря на постоянные обстрелы объектов инфраструктуры, дефицита электричества нет. Поэтому крайне важно не перегружать систему, особенно в пиковые часы (в выходные — с 10 до 12 и с 18 до 20 часов)», — напомнил он.



По словам главы Донетчины, по состоянию на этот момент энергосистема сбалансирована и графики отключений не используются.



Напомним, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Донецкой области обесточена шахта и повреждено оборудование на территории теплоэлектростанции.