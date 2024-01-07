На Донеччині понад 130 населених пунктів залишаються без світла через атаки окупантів

На Донеччині виникають проблеми з електропостачанням. Фото: ДТЕК

На Донеччині виникають проблеми з електропостачанням через удари з боку російських окупантів. Станом на ранок 7 січня без світла залишаються 132 населені пункти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики та голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Внаслідок обстрілів знеструмлювалося майже 26 тисяч точок обліку. Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 132 населені пункти», — йдеться у повідомленні.



Своєю чергою голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав жителів регіону до відповідального споживання електроенергії.



«Поки що енергосистема працює у штатному режимі — попри постійні обстріли об'єктів інфраструктури, дефіциту електрики немає. Тому вкрай важливо не перевантажувати систему, особливо у пікові години (у вихідні — з 10 до 12 і з 18 до 20 години)», — нагадав він.



За словами голови Донеччини, станом на цей момент енергосистема збалансована та графіки відключень не використовуються.



Нагадаємо, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Донецькій області знеструмлено шахту та пошкоджено обладнання на території теплоелектростанції.