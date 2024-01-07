В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько «Кинжалов» запустила РФ по Украине

Российская Федерация с начала полномасштабной войны выпустила по территории Украины 63 аэробаллистические ракеты «Кинжал». Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.



«Сейчас есть 63 запущенных «Кинжалов» с начала полномасштабного вторжения. Эта информация официальная. 25 — уничтожено, начиная с 4 мая 2023», — заявил он.



По словам спикера, украинские военные смогли уничтожать аэробаллистические ракеты тогда, когда получили американский зенитный ракетный комплекс Patriot.



Справка



«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.



Напомним, оккупанты 2 января выпустили по Украине около 11 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».