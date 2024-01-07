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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки «Кинджалів» запустила РФ по Україні

07 січня 2024, 14:37

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки «Кинджалів» запустила РФ по Україні

Російська Федерація з початку повномасштабної війни випустила по території України 63 аеробалістичні ракети «Кинджал». Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Зараз є 63 запущені «Кинджали» з початку повномасштабного вторгнення. Ця інформація є офіційною. 25 — знищено, починаючи з 4 травня 2023 року», — заявив він.

За словами речника, українські військові змогли знищувати аеробалістичні ракети тоді, коли отримали американський зенітний ракетний комплекс Patriot.

Довідка

«Кинджал» — російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Гіперзвукові ракети 9-С-7760 комплексу здатні вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.

Нагадаємо, окупанти 2 січня випустили Україною близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

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