У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки «Кинджалів» запустила РФ по Україні

Російська Федерація з початку повномасштабної війни випустила по території України 63 аеробалістичні ракети «Кинджал». Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.



«Зараз є 63 запущені «Кинджали» з початку повномасштабного вторгнення. Ця інформація є офіційною. 25 — знищено, починаючи з 4 травня 2023 року», — заявив він.



За словами речника, українські військові змогли знищувати аеробалістичні ракети тоді, коли отримали американський зенітний ракетний комплекс Patriot.



Довідка



«Кинджал» — російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Гіперзвукові ракети 9-С-7760 комплексу здатні вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.



Нагадаємо, окупанти 2 січня випустили Україною близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».