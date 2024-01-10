Окупанти провели фільтрацію мешканців Рубіжного через падіння власної бомби — ЦНС

Російські окупанти використали падіння у понеділок, 8 січня, авіабомби на тимчасово окуповане Рубіжне у Луганській області для проведення фільтрації мешканців у місті. Про це у середу, 10 січня, повідомив Центр національного спротиву.

«Місцева окупаційна адміністрація використала цю ситуацію для проведення додаткових фільтраційних заходів у місті», — йдеться у повідомленні.

Так, згідно з інформацією ЦНС, із району бомбардування було виселено понад 300 осіб. Згодом у їхніх будинках окупанти провели обшуки за відсутності мешканців.

Як повідомили координатори підпілля, людей утримували у тимчасових пунктах, де також перевірили їх дані, телефони та наявність паспорта Російської Федерації.

У ЦНС зазначили, що в результаті росіяни затримали низку осіб, яких запідозрили у «нелояльності».

Раніше повідомлялося, що на Рубіжне 8 січня впала російська авіабомба ФАБ-250. За словами голови так званої «ЛНР» Леоніда Пасічника, сталося нібито позаштатне сходження боєприпасу. Він повідомив, що внаслідок падіння авіабомби потерпілих немає. Через небезпеку вибуху бомби частину жителів тимчасово евакуювали.