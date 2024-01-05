Стефанчук: В Верховной Раде планируют создать комитет по вопросам НАТО

В Верховной раде планируют в ближайшее время создать комитет по вопросам НАТО. Об этом заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, в интерью «Интерфакс-Украина».

В комитете будут обсуждать адаптацию украинского законодательства к стандартам НАТО.

«Поскольку мы заходим в канун Вашингтонского саммита, я инициирую создание комитета по НАТО. Есть идея в ближайшее время создать отдельный комитет, который взял бы на себя все функции приведения украинского законодательства к стандартам НАТО. Если мы хотим прогресса в НАТО, у нас должны быть люди , ведущих эту тематику в парламенте», — заявил он.

Стефанчук добавил, что сейчас у Украины есть два важных внешнеполитических вектора, связанных с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом.