Совет Украина-НАТО: известна дата экстренного заседания

Экстренное заседание Совета Украина-НАТО состоится в среду 10 января. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Politico.

Отмечается, что украинская сторона надеется на скорые обязательства стран-партнеров по оказанию помощи противовоздушной обороне ВСУ для отражения массированных атак российских оккупантов.

«Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений относительно дальнейшего укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины», — сказал он.

На фоне недавних российских воздушных атак, направленных, в частности, на истощение оборонных ресурсов ВСУ, Кулеба просит союзников регулярно направлять боеприпасы для пополнения запасов ПВО.

«Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра. Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в приграничное воздушное пространство НАТО», — отметил он.