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В НАТО запевнили, що продовжать допомагати Україні

10 січня 2024, 21:40

В НАТО запевнили, що продовжать допомагати Україні

НАТО продовжуватиме надавати Україні військову, економічну та гуманітарну допомогу. Про це йдеться у заяві Північноатлантичного альянсу 10 січня.

«Союзники ясно дали зрозуміти, що вони продовжать надавати Україні велику військову, економічну та гуманітарну допомогу, багато партнерів виклали плани щодо надання мільярдів євро додаткових можливостей у 2024 році», — йдеться у заяві.

Видання Skynews зазначає, що останні тижні у Києві зростає стурбованість тим, що допомога може сповільнитися, а багато західних країн звернули увагу на війну між Ізраїлем та ХАМАС на Близькому Сході. Проте в Альянсі обіцяють допомогти Україні відбити російську агресію.

«Рада НАТО-Україна зібралася після недавньої хвилі російських авіаударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі. Союзники рішуче засудили атаки та намітили плани надати Україні додаткові можливості на мільярди євро у 2024 році», — написав виконувач обов'язків офіційного представника альянсу Ділай Уайт у соцмережі Х.

Члени Альянсу закуплять близько тисячі американських ракет ППО Patriot для поповнення запасів, йдеться у заяві.

«Другий рік поспіль Путін намагається вимотати Україну масовими ударами, але йому це не вдасться. Жорстока кампанія Росії лише зміцнює рішучість України», — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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