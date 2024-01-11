Сім громад на Донеччині було обстріляно росіянами за минулу добу

Населені пункти у семи громадах Донецької області опинилися під обстрілом окупантів упродовж минулої доби. Про це сьогодні вранці повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Він зазначив, що в Авдіївці вночі відбувалися поодинокі обстріли, а вранці — масований артобстріл.
У Мар'їнській громаді під вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка.
У Курахівській громаді у зоні поразки була промзона.
Вночі росіяни вдарили по Мирнограду — пошкодили ліцей.
У Костянтинівській громаді Краматорського району було обстріляно Білу Гору, Предтечине, Олександро-Шультине, Маркове та Диліївку.
У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, під вогонь росіян потрапили Торське та Зарічне.
У Торецькій громаді у Залізному загинула людина, пошкоджено будинок. Ще один будинок пошкоджено у Щербинівці.
У Часовоярській громаді пошкоджено шість приватних будинків та дві багатоповерхівки.
У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Васюківку, у Званівській — Переїзне та Верхньокам'яне. У Сіверську пошкоджено чотири будинка.
Усього впродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів загинув один мешканець Донеччини, йдеться у повідомленні голови ОВА.