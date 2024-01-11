Сім громад на Донеччині було обстріляно росіянами за минулу добу

На Донеччині через російський обстріл за минулу добу зруйновано багато будинків. Фото: Донецька ОВА

Населені пункти у семи громадах Донецької області опинилися під обстрілом окупантів упродовж минулої доби. Про це сьогодні вранці повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Він зазначив, що в Авдіївці вночі відбувалися поодинокі обстріли, а вранці — масований артобстріл.

У Мар'їнській громаді під вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка.



У Курахівській громаді у зоні поразки була промзона.



Вночі росіяни вдарили по Мирнограду — пошкодили ліцей.

У Костянтинівській громаді Краматорського району було обстріляно Білу Гору, Предтечине, Олександро-Шультине, Маркове та Диліївку.

У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, під вогонь росіян потрапили Торське та Зарічне.



У Торецькій громаді у Залізному загинула людина, пошкоджено будинок. Ще один будинок пошкоджено у Щербинівці.



У Часовоярській громаді пошкоджено шість приватних будинків та дві багатоповерхівки.



У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Васюківку, у Званівській — Переїзне та Верхньокам'яне. У Сіверську пошкоджено чотири будинка.



Усього впродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів загинув один мешканець Донеччини, йдеться у повідомленні голови ОВА.