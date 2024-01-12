В інтерв'ю Le Monde Буданов розповів, що є перешкодою наступу на фронті

Перешкодою для проведення наступальних операцій як для України, так і для Росії є активне застосування дронів. Також важливий чинник — мінні поля. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю французькому виданню Le Monde і у себе на сторінці у Facebook.

На його думку, інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій на фронті.

Також, як зазначає Буданов, ще один чинник — густина мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.

Керівник ГУР Міноборони зазначив, що вирішення цих проблем – технічні засоби боротьби. Для безпілотників це електронні засоби протидії, а для мінних полів потрібне спеціалізоване обладнання.

Висадки українських військових у Криму Буданов прокоментував так: «Дехто вважав їх за неможливе. Це дає надію — особливо українцям на півострові, які вже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки».

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило у розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.