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Логістика для військ. РФ може завершити будівництво залізничної гілки на півдні Донецької області у 2024 році

12 січня 2024, 16:40

Логістика для військ. РФ може завершити будівництво залізничної гілки на півдні Донецької області у 2024 році

Росія намагається забезпечити безпеку залізниці у напрямку Маріуполя, тому що залізничний транспорт залишається для РФ та України найбільш ефективним засобом переміщення підрозділів, боєприпасів та техніки. Про це пишуть OSINT-експерти спільноти Frontelligence Insight.

Команда Frontelligence Insight проаналізувала супутникові знімки залізничних споруд та вважає, що у 2024 році росіяни покращать залізничну логістику на окупованих територіях України, якщо не станеться збоїв.

Нова гілка в селі Бурне, що з'єднується з залізницею в Маловодному. Фото: frontelligence

Продовжуються спроби встановити залізничне сполучення між Таганрогом та Кримом через південь України. Щоб покращити логістику між Росією, Донецьком та Маріуполем, росіяни активно будують нову залізничну гілку на південь від Донецька.

Метою цього напряму є обхід небезпечної ділянки лінії фронту в районі Мар'їнки та Вугледару, що допоможе забезпечити транспортування ресурсів із тилових районів Донецької області до Маріуполя і далі.

Нова гілка починається у селі Бурне та з'єднується з існуючою залізницею у Маловодному Волноваського району Донецької області.

Гілка Бурне-Маловодне. Фото: frontelligence

Судячи із супутникових знімків, у будівництві цієї залізничної гілки очевидний значний прогрес, що дозволяє OSINT-експертам припустити, що воно може бути завершене у 2024 році.

«Однак порівняльний аналіз показує уповільнення темпів будівництва через будівництво моста через річку Кальміус. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше зазначив, що українські військові атакували міст, коли він ще будувався. Якщо припустити, що інформація є вірною, це ще більше затримає запуск залізниці», — зазначають аналітики.

Росіяни також оголосили про масштабніший і амбітніший проєкт щодо встановлення зв'язку між Кримом та рештою Росії через сухопутний міст.

Нова дорога має скоротити відстань. Фото: frontelligence

Це альтернативний маршрут Кримському мосту з метою скоротити тривалість поїздки. Команда Frontelligence Insight визначила, що будівництво залізниці знаходиться на ранній стадії.

На відміну від раніше згаданої залізниці між Бурним і Маловодним, ця гілка набагато довша і знаходиться ще на ранній стадії будівництва.

Супутникові знімки показують, що росіяни також успішно відновили газоперекачуючу станцію і беруть активну участь у прокладанні газопроводу, призначеного між Маріуполем і більшим континентальним регіоном Росії.

Ймовірно, це частина газопровідної системи Маріуполь-Таганрог. Фото: frontelligence

Значні інвестиції в інфраструктуру дозволяють припустити, що росіяни мають намір перетворити регіон на укріплений передовий опорний пункт із сильною військовою присутністю. Цей трубопровід є частиною газопровідної системи Маріуполь-Таганрог.

З огляду на те, що проєкт залізниці між Таганрогом та Маріуполем знаходиться на ранній стадії, малоймовірно, що росіяни завершать його найближчим часом. Ділянка залізниці Бурне — Маловодне, що будується з середини 2023 року, не добудовано навіть наполовину.

Успішне завершення будівництва цієї залізниці скоротить час у дорозі та відкриє додатковий маршрут для сполучення військ материкової Росії з окупованими територіями на півдні України.

Цей альтернативний маршрут обійде Кримський міст, тим самим знизивши ризики, пов'язані з його руйнуванням чи пошкодженням.

Для ефективного ураження залізничних мостів Україні потрібні потужніші ракети, призначені для руйнування мостів, такі як німецькі ракети Taurus, які поки що не поставлятимуться Києву.

У жовтні 2023 року з'явилася інформація, що жителі ФРН підтримують рішення канцлера Олафа Шольца поки не передавати Україні далекобійні ракети.

«Загалом очікується, що Росія покращить та розширить свою військову інфраструктуру на окупованих територіях, консолідуючи свою присутність та ускладнюючи українським силам їхнє звільнення», — вважають аналітики Frontelligence Insight.

Оскільки у 2024 році Україна зіткнеться з такими проблемами, як брак боєприпасів, тому що США призупинили військову допомогу, а також неукомплектованість підрозділів та обмежену допомогу з боку Заходу, швидше за все, буде прийнято оборонний підхід.

Хоча все ж таки варто додати, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав сьогодні Київ і оголосив про новий пакет військової допомоги.

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