У Білому домі запевняють, що не змінили свого ставлення до України

Позиція США щодо України не змінилася, запевнили в Адміністрації президента Джозефа Байдена.



«Я хочу запевнити український народ та український уряд у тому, що позиція США щодо України не змінилася. Адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує Україну. Україна, як і раніше, користується підтримкою двопартійного Конгресу, і адміністрація Байдена старанно працює над ухваленням законопроекту про додаткову допомогу», — сказала спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві.



Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що США призупинили військову допомогу Україні, поки Конгрес не схвалить новий пакет для підтримки Києва. Він зазначив, що американці передали останній пакет військової допомоги, на який їм вистачило грошей. Його оголосили наприкінці грудня 2023 року.

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