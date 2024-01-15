В Харьковской области подорвался мирный житель, его состояние тяжелое

За минувшие сутки обстрелам российских оккупационных войск подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Около 9:30 агрессор обстрелял село Ольховатка Купянского района. Предварительно — УАБ. Повреждено предприятие. Пострадавших нет. В 13:30 оккупанты нанесли удар из РСЗО «Град» по Купянску. Повреждены жилые дома. Без пострадавших», — написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что в воскресенье около 17:30 в лесу возле Золочева 56-летний мужчина подорвался на неустановленном взрывном предмете и получил осколочное ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что 14 января оккупационные войска РФ обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Волчанске Харьковской области. Оккупанты сбросили авиабомбы на ангары с зерном.