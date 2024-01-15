У Харківській області підірвався мирний житель, його стан тяжкий

Минулої доби обстрілів російських окупаційних військ зазнали понад 15 населених пунктів Харківської області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано. Про це повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.

«Близько 9:30 агресор обстріляв село Ольховатка Куп'янського району. Попередньо — КАБ. Ушкоджено підприємство. Постраждалих немає. О 13:30 окупанти завдали удару з РСЗВ «Град» по Куп'янську. Пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих», — написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що в неділю близько 17:30 у лісі біля Золочева 56-річний чоловік підірвався на невстановленому вибуховому предметі та отримав ушкодження грудної клітини. Потерпілого госпіталізували, його стан оцінюється як тяжкий.

Раніше повідомлялося, що 14 січня окупаційні війська РФ обстріляли сільськогосподарське підприємство у Вовчанську Харківської області. Окупанти скинули авіабомби на ангари із зерном.