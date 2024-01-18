Міноборони РФ стверджує, що захопило село Веселе під Соледаром

Сьогодні, 18 січня, Міністерство оборони РФ стверджує, що російські військовослужбовці взяли під свій контроль село Веселе на Донеччині. Про це повідомили у відомстві оборонного відомства.



«На Донецькому напрямку внаслідок успішних активних дій підрозділів «Південного» угруповання військ звільнено населене пункт Веселе Донецької Народної Республіки», — йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що Україна не підтвердила цієї інформації.



Нагадаємо, що 25 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни Володимиру Путіну, що російські війська нібито повністю зайняли Мар'їнку на Донеччині.



Після цього спікер Сил оборони Таврійського спрямування ЗСУ Олександр Штупун заявив, що бої за Мар'їнку ще продовжуються на околицях міста.



Головком ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня повідомив, що українські військові ще перебувають на околиці Мар'їнки.



