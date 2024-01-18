Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Міноборони РФ стверджує, що захопило село Веселе під Соледаром

18 січня 2024, 16:32

Міноборони РФ стверджує, що захопило село Веселе під Соледаром

Сьогодні, 18 січня, Міністерство оборони РФ стверджує, що російські військовослужбовці взяли під свій контроль село Веселе на Донеччині. Про це повідомили у відомстві оборонного відомства.

«На Донецькому напрямку внаслідок успішних активних дій підрозділів «Південного» угруповання військ звільнено населене пункт Веселе Донецької Народної Республіки», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Україна не підтвердила цієї інформації.

Нагадаємо, що 25 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни Володимиру Путіну, що російські війська нібито повністю зайняли Мар'їнку на Донеччині.

Після цього спікер Сил оборони Таврійського спрямування ЗСУ Олександр Штупун заявив, що бої за Мар'їнку ще продовжуються на околицях міста.

Головком ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня повідомив, що українські військові ще перебувають на околиці Мар'їнки.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Соледар
Організації
Міноборони РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:10
До Маріуполя Росія завезла близько 50 тисяч мігрантів — ЦНС
12:48
Двом колишнім українським правоохоронцям загрожує 15 років за колабораціонізм
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 січня
21:39
У «ЛНР» вимагають вилучити книги українською мовою з бібліотек шкіл та вишів
19:58
Після деокупації на Харківщині слідчі виявили 28 катівень — МВС
17:30
Родичі загиблих під Соледаром британських волонтерів вважають, що їх стратили найманці «Вагнера» — Sky News
11:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 січня
20:58
Після вибачень за «голу» вечірку Діма Білан поїхав із «гуманітаркою» до Донецька
14:51
Проти ЗСУ окупанти почали застосовувати дрони нового типу
11:40
В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
10:45
США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg
09:58
У Севастополі дедалі менше кораблів Чорноморського флоту РФ
09:25
Окупанти просунулися в районі Донецька — ISW
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 січня
22:04
«ДНР»: В Донецьку поранено чоловіка
17:47
У «ДНР» обіцяють покарати комунальників, які погано прибирають сміття — винних уже знайшли
11:54
Потужний вибух пролунав у Київському районі Донецька минулої ночі
11:35
Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом із технікою — ГУР
11:15
В окупованому Маріуполі зносять будинки, де мешкають люди
усі новини
17:30
З Латвії може бути депортовано близько тисячі росіян
17:05
Американські БМП «Бредлі» виграли дуелі з російською технікою — аналітик BILD
16:45
Президент США може відправити танки «Абрамс» Україні без схвалення Конгресу — Forbes
16:32
Міноборони РФ стверджує, що захопило село Веселе під Соледаром
15:55
У Слов'янську відновили роботу державні нотаріуси
15:25
У Покровському районі під час пожежі загинула пенсіонерка
15:10
До Маріуполя Росія завезла близько 50 тисяч мігрантів — ЦНС
14:55
У Костянтинівці 10-річна дівчинка отримала травму внаслідок вибуху
13:51
Житель Краматорська, який постраждав через російську атаку, отримав квартиру в Києві
12:48
Двом колишнім українським правоохоронцям загрожує 15 років за колабораціонізм
11:59
Московський аеропорт «Внуково» призупинив роботу через загрозу атаки
11:45
Росіяни атакували житлові райони Херсона артилерією та безпілотниками
11:33
Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, лікарню, школу та ЛЕП
11:17
Внаслідок обстрілу Куп'янська загинули жінка, є постраждалі
10:54
На українсько-польському кордоні пропустили 2550 вантажівок: повернувся звичний режим проїзду
09:55
У Севастополі затонув сторожовий корабель типу «Тарантул»
09:37
Франція виготовить для України 78 САУ Caesar
09:26
У РФ заявляють про атаку безпілотників: є «приліт» на територію підприємства та жертва
08:34
На Дніпропетровщині уламки «шахедів» впали на території ферми, спалахнула пожежа
08:30
Росіяни атакували Україну безпілотниками та ракетами: сили ППО збили 22 цілі
усі новини
ВІДЕО
Бредлі розбиває російські танки Фото: кадр із відео Американські БМП «Бредлі» виграли дуелі з російською технікою — аналітик BILD
18 січня, 17:05
Атака РФ на Херсон. Фото: кадр із відео Росіяни атакували житлові райони Херсона артилерією та безпілотниками
18 січня, 11:45
Українсько-польський кордон. Фото: кадр із відео На українсько-польському кордоні пропустили 2550 вантажівок: повернувся звичний режим проїзду
18 січня, 10:54
Пожежа на заводі у Ростовській області. Фото: кадр із відео У Ростовській області горить поліефірний завод
17 січня, 11:30
Невідомі у Росії спалили кілька релейних шаф. Фото: кадр із відео У Росії знову горіла залізниця: невідомі спалили кілька релейних шаф
17 січня, 08:50
«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей «Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей
16 січня, 12:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама