У Рай-Олександрівці відновили газопостачання після обстрілу росіян

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів не було газопостачання у селі Рай-Олександрівка Слов'янського району Донецької області. Проте станом на вечір 21 січня ситуація відновилася. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Менше пів доби знадобилося газовикам, щоб відновити газопостачання в Рай-Олександрівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, обстріли російських окупантів пошкодили систему газопостачання у прифронтовому селі.



Зазначається, що бригада ремонтників замінила 6 метрів газопроводу та заварила отвори.



Нагадаємо, на Донеччині енергетики відновили електропостачання для 6 населених пунктів.