«ДНР» назвала количество погибших и раненых человек за день

В группировке «ДНР» заявили о гибели трех жителей оккупированной территории Донецкой области за вторник 23 января. В результате обстрелов, как утверждает оккупационная администрация, еще 15 человек получили ранения.
В Куйбышевском районе Донецка погиб сотрудник спасательной службы, еще один был ранен. Кроме того, пострадали еще семь гражданских лиц: две женщины и пятеро мужчин.
В Ясиноватой в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА погибли мужчина и женщина.
Кроме того, на трассе Донецк — Мариуполь ранен мужчина. В Волновахе при детонации взрывоопасного предмета ранены шесть мужчин — подробности инцидента не раскрывают.
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