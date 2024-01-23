«ДНР» назвала количество погибших и раненых человек за день

В группировке «ДНР» заявили о гибели трех жителей оккупированной территории Донецкой области за вторник 23 января. В результате обстрелов, как утверждает оккупационная администрация, еще 15 человек получили ранения.



В Куйбышевском районе Донецка погиб сотрудник спасательной службы, еще один был ранен. Кроме того, пострадали еще семь гражданских лиц: две женщины и пятеро мужчин.



В Ясиноватой в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА погибли мужчина и женщина.



Кроме того, на трассе Донецк — Мариуполь ранен мужчина. В Волновахе при детонации взрывоопасного предмета ранены шесть мужчин — подробности инцидента не раскрывают.