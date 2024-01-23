«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених людей за день

В угрупуванні «ДНР» заявили про загибель трьох мешканців окупованої території Донецької області за вівторок 23 січня. Внаслідок обстрілів, як стверджує окупаційна адміністрація, ще 15 людей отримали поранення.



У Куйбишевському районі Донецька загинув співробітник рятувальної служби, ще одного поранено. Крім того, постраждали ще сім цивільних осіб: дві жінки та п'ятеро чоловіків.



У Ясинуватій внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА загинули чоловік та жінка.



Крім того, на трасі Донецьк — Маріуполь поранено чоловіка. У Волновасі під час детонації вибухонебезпечного предмета поранено шістьох чоловіків — подробиці інциденту не розкривають.

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