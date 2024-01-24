Аналитики ISW рассказали о главной цели последней массированной атаки РФ

Во время массированного ракетного удара 23 января войска России, вероятно, преследовали цель прорвать украинскую противовоздушную оборону. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

«23 января российские войска осуществили серию ракетных ударов по Украине, которые, вероятно, преследовали цель прорвать украинскую противовоздушную оборону. Этот массированный удар стал первым за последние месяцы, когда не были задействованы беспилотники Shahed-136/131, которые российские войска часто использовали для преодоления украинских систем противовоздушной обороны», – говорится в отчете.

В ISW отмечают, что российский источник опубликовал 23 января видеозапись, на которой якобы показано, как российская ракета выпускает приманки, также подобные кадры появились с российским Х-101 во время российского удара в конце декабря 2023 года.

Аналитики предполагают, что во время этого массированного удара вместо «шахедов» были использованы ложные цели, чтобы экспериментировать с их эффективностью, а Shahed-136/131 сохранить для других целей.

«Украинские силы, похоже, недавно адаптировались к новым сериям российских ударов, а российские силы, вероятно, продолжают экспериментировать с новыми ударными комплексами с разными средствами прорыва украинской ПВО и заставляют Украину разворачивать системы противовоздушной обороны в определенных местах», — отметили эксперты.

Напомним, 23 января войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.