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Аналітики ISW розповіли про головну мету останньої масованої атаки РФ

24 січня 2024, 11:59

Аналітики ISW розповіли про головну мету останньої масованої атаки РФ

Під час масованого ракетного удару 23 січня війська Росії, ймовірно, мали на меті прорвати українську протиповітряну оборону. Про це УНН повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

«23 січня російські війська здійснили серію ракетних ударів по Україні, які, ймовірно, мали на меті прорвати українську протиповітряну оборону. Цей масований удар став першим за останні місяці, коли не було задіяно безпілотників Shahed-136/131, які російські війська часто використовували для подолання українських систем протиповітряної оборони», — йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що російське джерело опублікувало 23 січня відеозапис, на якому нібито показано, як російська ракета випускає приманки, також подібні кадри з'явилися з російською ракетою Х-101 під час російського удару наприкінці грудня 2023 року.

Аналітики припускають, що під час цього масованого удару замість «шахедів» були використані хибні цілі, щоб експериментувати з їхньою ефективністю, а Shahed-136/131 зберегти для інших цілей.

«Українські сили, схоже, нещодавно адаптувалися до нових серій російських ударів, а російські сили, ймовірно, продовжують експериментувати з новими ударними комплексами з різними засобами прориву української ППО і змушують Україну розгортати системи протиповітряної оборони у певних місцях», — зазначили експерти.

Нагадаємо, 23 січня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

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