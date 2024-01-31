ПВО Украины сбило ракету Х-59 в Криворожском районе

Подразделение Воздушного командования «Восток» заявило, что уничтожило российскую управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом сообщило само Воздушное командование «Восток».



«В Криворожском районе сбили вражескую ракету», — также заявил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



Ранее командование Воздушных Сил ВСУ предупредило, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.



Вдобавок в командовании ВС ВСУ добавили, что угроза применения баллистического вооружения также замечена с юга нашей страны.



Напомним, Россия атаковала Украину 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» и тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Крыма и Воронежской области.