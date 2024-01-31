ППО України збило ракету Х-59 у Криворізькому районі

Підрозділ Повітряного командування «Схід» заявив, що знищив російську керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомило саме Повітряне командування «Схід».



«У Криворізькому районі збили ворожу ракету», - також повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Раніше командування Повітряних Сил ЗСУ попередило, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.



До того ж у командуванні ПС ЗСУ додали, що загроза застосування балістичного озброєння також помічена з півдня нашої країни.



Нагадаємо, Росія атакувала Україну 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Воронезької області.