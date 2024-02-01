  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе

01 лютого 2024, 08:00

Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе

Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе

Російські війська сьогодні вночі, 1 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та Генштабі.

«Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши чотири ударні БПЛА типу Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два ударних безпілотника окупантів.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що сили ППО знищили «Шахеди» у Харківській області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Україна атака беспілотників ППО України

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:30
Сили оборони ведуть бої на південний захід від Донецька — ISW
08:00
Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе
23:56
У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
23:13
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
23:10
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
22:51
Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон
21:27
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари по аеродрому Бельбек у Криму
20:50
Одна жінка загинула, двох поранено через російський обстріл Торецька і Цукурино
19:25
Путін заявив про прагнення створити «демілітаризовану лінію» в Україні
17:58
Крим: очевидці повідомляють про пожежу у районі аеродрому Бельбек
15:53
Житель Костянтинівки майже два роки провів у російському полоні, сьогодні він повернувся додому
14:55
Росія агітує студентів кримських «університетів» ставати операторами дронів
14:30
Безпілотник скинув боєприпас на автобус в окупованому Донецьку
23:14
У Маріуполі відродили комсомол. РФ бомбардує свої міста. Головне за день
20:47
Два райони Дніпропетровської області потрапили під російський обстріл, поранено чоловіка
17:47
У Нідерландах партія ВВВ запропонувала відправити українських переселенців назад
16:50
ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію військ РФ у Криму — СтратКом
16:50
На Херсонщині окупанти скинули з безпілотника вибухівку, загинув чоловік
15:33
В окупованому Маріуполі з'явився «комсомольський рух»
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 січня
усі новини
09:26
У РФ працювала ППО: повідомили про атаку шести дронів
09:13
Японія виділить Україні 390 млн доларів для соціального захисту та відновлення сільського господарства
08:35
У Харківській області під обстріл потрапила лікарня: четверо людей постраждали
08:30
Сили оборони ведуть бої на південний захід від Донецька — ISW
08:28
На Донеччині росіяни за добу вбили одного жителя, ще двоє — отримали поранення
08:00
Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе
23:56
У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
23:13
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
23:10
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
22:51
Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон
21:55
Високоточні американські авіабомби скоро будуть на фронті — Вікторія Нуланд
21:27
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари по аеродрому Бельбек у Криму
20:50
Одна жінка загинула, двох поранено через російський обстріл Торецька і Цукурино
19:25
Путін заявив про прагнення створити «демілітаризовану лінію» в Україні
18:42
У районі Авдіївки лінія зіткнення майже не рухається — ВСУ
17:58
Крим: очевидці повідомляють про пожежу у районі аеродрому Бельбек
17:25
Серед повернених із полону українців не було тих, хто нібито знаходився на борту Іл-76, що впав
16:45
У нелегальній в'язниці «ЛНР» для ухилянтів загинув російський військовий
16:28
Військові чиновники на Донеччині привласнили майже 5 млн гривень бойових виплат — ДБР
15:53
Житель Костянтинівки майже два роки провів у російському полоні, сьогодні він повернувся додому
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на підстанції у Макіївці. Кадр з відео У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
31 січня, 23:56
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
31 січня, 23:13
Евакуація із Нью-Йорка. Фото: кадр із відео Місцевий житель Нью-Йорку отримав поранення після обстрілу РФ
31 січня, 12:24
БПЛА атакував завод «Невський мазут» у Петербурзі. Фото: кадр із відео У Петербурзі безпілотник атакував завод «Невський мазут»
31 січня, 10:12
У Торську немає магазинів та не працює транспорт. Фото: кадр із відео У Торську залишилося трохи більше півтори сотні людей: «Білі Янголи» доставляють сюди хліб
30 січня, 15:44
У захопленому Маріуполі окупанти намагаються відродити радянські традиції. Фото: Маріупольська міська рада В окупованому Маріуполі з'явився «комсомольський рух»
30 січня, 15:33
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама