Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе

Російські війська сьогодні вночі, 1 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та Генштабі.

«Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши чотири ударні БПЛА типу Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два ударних безпілотника окупантів.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що сили ППО знищили «Шахеди» у Харківській області.