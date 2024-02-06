В Офисе президента разъяснили слова Зеленского о возможном увольнении руководства ВСУ

В Украине проводится аудит действий верховного командования Сил обороны за два года, чтобы оценить целесообразность последующих кадровых изменений. Так в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил интервью президента Владимира Зеленского, в котором упоминалось о необходимости реформирования армейского руководства.

Подоляк отметил некую «новую ситуацию» в том, что касается войны.

«Мы сегодня находимся в определенной стагнации, — уточнил он. — Не по линии фронта, а в определенной стагнации, потому что надо понимать, что в этой войне есть новая ситуация».

Он также добавил, что проводится проверка всего, что происходило за два минувших года. По итогам аудита могут быть приняты кадровые решения.

Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiNews объяснил, что раздумывает над заменой Залужного. Но изменения может претерпеть и вся управленческая группа. По его словам, нужна перезагрузка: речь о возможной замене ряда государственных лидеров и не только в военном секторе.