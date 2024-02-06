В Офісі президента роз'яснили слова Зеленського про можливе звільнення керівництва ВСУ

В Україні проводиться аудит дій верховного командування Сил оборони за два роки з метою оцінки доцільності подальших кадрових змін. Так в ефірі телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив інтерв'ю президента Володимира Зеленського, в якому згадувалося про необхідність реформування армійського керівництва.

Подоляк наголосив на якійсь «новій ситуації» у тому, що стосується війни.

«Ми сьогодні перебуваємо у певній стагнації, — уточнив він. — Не по лінії фронту, а у певній стагнації, бо треба розуміти, що у цій війні є нова ситуація».

Він також додав, що проводиться перевірка всього, що відбувалося за два минулі роки. За підсумками аудиту можуть бути ухвалені кадрові рішення.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews пояснив, що роздумує над заміною Залужного. Але зміни може зазнати і вся управлінська група. За його словами, потрібне перезавантаження: йдеться про можливу заміну низки державних лідерів, і не лише у військовому секторі.