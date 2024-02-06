Бразилець Педріньйо повертається до «Шахтаря»

Педріньйо. Фото: ФК «Шахтар»

Футбольний клуб «Шахтар» підписав новий контракт бразильським півзахисником Педро да Сілва (Педріньйо). Нова угода з футболістом розрахована на 5 років, до 30 червня 2029 року, повідомили у футбольному клубі.



Педріньйо став гравцем «Шахтаря» влітку 2021 року, перейшовши з «Бенфіки». У сезоні-2021/22 він провів із командою 19 матчів, забив 4 голи. У складі «Шахтаря» він також виграв Суперкубок України. Після початку війни виступав 3 сезони за «Атлетіко Мінейро», зігравши 43 матчі.



Очікується, що Педріньйо приєднається до команди у липні 2024 року.



Футболісту 25 роки. Виступав за «Атлетіко Мінейро», «Корінтіанс», «Бенфіку».



У 2017, 2018 та 2019 роках Педріньо виграв із «Корінтіансом» Лігу Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу). Став чемпіоном Бразилії 2017-го.



Виступав за олімпійську збірну країни.