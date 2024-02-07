Партизаны обнаружили место размещения военной техники россиян в оккупированной Горловке

Партизаны обнаружили место, где расположена военная техника российских оккупантов во временно захваченной Горловке Донецкой области. Кроме того, удалось зафиксировать ее перемещение. Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения «АТЕШ».



«Наши агенты смогли зафиксировать перемещение техники оккупантов, в том числе и танков в Горловке», — говорится в сообщении.



По словам партизан, координаты места были переданы Силам обороны Украины.



Отметим, что Горловка была оккупирована российской армией еще весной 2014 года. В октябре прошлого года ВСУ разрушили мост между Горловкой и Ясиноватой, что привело к усложнению поставок российских оккупантов.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя видео, на котором показано, как штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила возобновила контроль над терриконом в районе поселка Пивденное на окраине Горловки.