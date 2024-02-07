Партизани виявили місце розміщення військової техніки росіян в окупованій Горлівці

Партизани виявили місце, де розташована військова техніка російських окупантів у тимчасово захопленій Горлівці Донецької області. Крім того, удалося зафіксувати її переміщення. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «АТЕШ».



«Наші агенти змогли зафіксувати переміщення техніки окупантів, у тому числі і танків у Горлівці», — йдеться в повідомленні.



За словами партизанів, координати місця було передано Силам оборони України.



Зазначимо, що Горлівку було окуповано російською армією ще навесні 2014 року. У жовтні минулого року ЗСУ зруйнували міст між Горлівкою та Ясинуватою, що призвело до ускладнення постачання російських окупантів.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський опублікував у себе відео, на якому показано, як штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відновила контроль над териконом у районі селища Південне на околиці Горлівки.