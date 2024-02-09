Залужному, Буданову и Агееву присвоено звание Герой Украины

Залужному присвоено звание Герой Украины. Фото: Владимир Зеленский

Сегодня, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Об этом говорится в указе №61/2024.



«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу», — говорится в указе.



Также звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» присвоено главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову и подполковнику Вячеславу Агееву.

Соответствующие указы №56/2024 и №57/2024 подписал Зеленский.



Напомним, с 8 февраля новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.

В материале Новости Донбасса рассказывали о возможном увольнении Валерия Залужного, слухи об отставке генерала ходили давно.