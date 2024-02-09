Залужному, Буданову та Агеєву присвоєно звання Герой України

Залужному присвоєно звання Герой України. Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України. Про це йдеться в указі №61/2024.



«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу ухвалюю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу», — йдеться в указі.



Також звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно очільнику Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирилу Буданову та підполковнику В'ячеславу Агеєву. Відповідні укази №56/2024 та №57/2024 підписав Зеленський.



Нагадаємо, з 8 лютого новим головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський. Про біографію Сирського «Новини Донбасу» писали тут.



Раніше «Новини Донбасу» розповідали про причини можливого звільнення Валерія Залужного, чутки про відставку генерала ходили давно.