Росія вдарила по Харкову безпілотниками: серед семи загиблих – троє дітей

У Харкові в ніч на 10 лютого загинуло семеро людей і поранено трьох внаслідок атаки безпілотників з боку Росії.



Евакуйовано понад 50 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



«ДСНС вдалося локалізувати пожежу у житловому кварталі, рятуючи від розповсюдження вогню 25 будинків. Проте понад десяток домоволодінь згоріло вщент. В одному з приватних будинків виявлено тіла 5 осіб, серед яких 3 дітей. На іншому об'єкті ще двоє загиблих», — повідомив Клименко.

Росія атакувала безпілотниками також південь України.



Українська протиповітряна оборона в ніч проти 10 лютого знищила 23 із 31 «Шахедів» над Одеською та Харківською областями, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



«У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed-136/131" з Балаклави та мису Чауда — Крим, Курської області — РФ. Основні напрямки удару — Одеська та Харківська області», — йдеться у повідомленні.