Оккупанты за сутки обстреляли Краматорский, Бахмутский и Покровский районы: повреждены будни, школа и гостиница

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки, 8 февраля, под огнем российских войск находились три района Донецкой области. В результате атак есть значительные повреждения. Об этом сообщил начальник Авдеевской областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Авдеевке погиб человек. В Марьинской громаде повреждены дом в Георгиевке и линия электропередач в Ильинке. В Очеретинской громаде обстреляны окрестности Новоселовки Первой. В Курахово повреждены 28 многоэтажек, админздание, учебное заведение и гостиница.



Краматорский район. В Лиманской громаде поврежден дом в Торском.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома. В Северске поврежден дом, в Звановской громаде обстреляно Верхнекаменское.



Напомним, 9 февраля 2024 года российские оккупанты убили двух мирных граждан Херсонского района, еще один человек — ранен.