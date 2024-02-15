Два БПЛА атаковали нефтебазу «Полевая» в Курской области

Нефтебаза «Полевая» в Курской области. Фото: кадр из видео

В результате ночной атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области горели два резервуара с дизельным топливом. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.



В полпервого ночи 15 февраля была атакована нефтебаза ООО «Полевая» в деревне Полевая Курского района. Загорелись два резервуара с дизельным топливом — на 1000 куб. метров и 400 куб. метров. Предварительно, никто не пострадал.



Губернатор Курской области Роман Старовойт также подтвердил возгорание на нефтебазе.



«По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — добавил он.



По данным 112, после прилета на территории предприятия загорелись три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился.



Ранее, 9 января, дрон-камикадзе попытался атаковать территорию нефтебазы «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице в городе Орле.



Позже, 18 января, появилась информация, что нефтебазу в Санкт-Петербурге поразил дрон украинского производства, который пролетел 1250 км.



Также в Брянской области беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти», там произошло возгорание резервуаров.