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Два БПЛА атаковали нефтебазу «Полевая» в Курской области

15 февраля 2024, 08:30

Два БПЛА атаковали нефтебазу «Полевая» в Курской области

Нефтебаза «Полевая» в Курской области. Фото: кадр из видео Нефтебаза «Полевая» в Курской области. Фото: кадр из видео

В результате ночной атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области горели два резервуара с дизельным топливом. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

В полпервого ночи 15 февраля была атакована нефтебаза ООО «Полевая» в деревне Полевая Курского района. Загорелись два резервуара с дизельным топливом — на 1000 куб. метров и 400 куб. метров. Предварительно, никто не пострадал.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также подтвердил возгорание на нефтебазе. 

«По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — добавил он.

По данным 112, после прилета на территории предприятия загорелись три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился

Ранее, 9 января, дрон-камикадзе попытался атаковать территорию нефтебазы «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице в городе Орле. 

Позже, 18 января, появилась информация, что нефтебазу в Санкт-Петербурге поразил дрон украинского производства, который пролетел 1250 км. 

Также в Брянской области беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти», там произошло возгорание резервуаров.

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