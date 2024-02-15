Два БПЛА атакували нафтобазу «Польова» у Курській області

Нафтобаза «Польова» у Курській області. Фото: кадр із відео

Внаслідок нічної атаки БПЛА на нафтобазу в Курській області горіли два резервуари з дизельним паливом. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.



О пів на першу ночі 15 лютого була атакована нафтобаза ТОВ «Польова» в селі Польова Курського району. Зайнялися два резервуари з дизельним паливом — на 1000 куб. метрів та 400 куб. метрів. Попередньо ніхто не постраждав.



Губернатор Курської області Роман Старовойт також підтвердив спалах на нафтобазі.



«За попередньою інформацією, постраждалих немає. Усі спецслужби зараз працюють на місці. Прошу зберігати спокій», - додав він.



За даними 112, після прильоту на території підприємства спалахнули три резервуари з бензином, один з яких частково завалився.



Раніше, 9 січня, дрон-камікадзе спробував атакувати територію нафтобази «Орелнафтопродукт» на вулиці Семінарській у місті Орлі.



Пізніше, 18 січня, з'явилася інформація, що нафтобазу в Санкт-Петербурзі вразив дрон українського виробництва, який пролетів 1250 км.



Також у Брянській області безпілотник атакував нафтобазу «Роснефти», там стався спалах резервуарів.